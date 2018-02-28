Джорджия: полиция прибыла в школу после сообщений о стрельбе

В одной из школ города Долтон (штат Джорджия) прогремели выстрелы. Как сообщает управление местной полиции, никто из учеников и преподавателей заведения не пострадал. Все они были оперативно эвакуированы в здание ближайшего торгового центра.

Подозреваемый в инциденте забаррикадировался в одном из помещений школы, но был задержан органами правопорядка и доставлен в полицию для расследования. Подробностей о его личности и мотивах пока нет, сообщает ТАСС.