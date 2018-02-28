В подмосковном Ногинске горит психбольница: идет эвакуация

В среду вечером в подмосковном Ногинске загорелось здание психиатрической больницы. Площадь пожара сейчас уточняется.

Из здания проводится эвакуация пациентов и персонала. По предварительным данным, уже выведено 60 человек, передает ТАСС.

Больница расположена по адресу — улица 8 марта, 12.