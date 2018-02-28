Причиной аварийной посадки бизнес-джета в Казани стало лопнувшее шасси

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани самолет Cessna 750 имел повреждения шасси. Об этом сообщили представители Следственного Комитета.

"Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место. Организована доследственная проверка. При приземлении, у самолёта повредилось шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 3 пассажира и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал ", — заявил представитель ведомства.

Инцидент произошел в 16:34 по московскому времени, напоминает "Интерфакс". Бизнес-джет прибыл из Барселоны, на его борту находилась известная оперная певица Аида Гарифуллина, а также её родственники. Аэропорт Казани несколько часов был закрыт для прилетов и вылетов, но в настоящее время работает в штатном режиме.