Футбольный "Тосно" вышел в полуфинал Кубка России

В Санкт-Петербурге завершился третий четвертьфинальный матч футбольного Кубка России. Клуб "Тосно" принимал на стадионе "Петровский" соперников из владивостокского "Луча-Энергии". Забив в первом тайме два гола, хозяева смогли удержать перевес в счете. Победа "Тосно" – 2:1.

Игра получилась не слишком зрелищной, хотя несмотря на морозную погоду – а над стадионом было около минус 15 градусов Цельсия, — соперники сумели проявить себя в атаке. "Тосно" отличился в середине первого тайма, когда Буволов и новобранец команды Погребняк смогли забить два гола. Обоим ассистировал Галиулин.

Во вторые 45 минут хозяева несколько сбавили обороты и играли "по счету". Этим воспользовались дальневосточники и смогли отыграть один мяч: отличился Мязин. Играть после этого оставалось почти 40 минут, но команды больше не смогли поразить ворота друг друга. В полуфинал идет "Тосно". Его соперником станет победитель встречи "Крылья Советов" – "Спартак", которая была перенесена из-за сильного холода в Самаре и будет сыграна позднее.