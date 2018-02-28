Патриарх Кирилл совершил благодарственный молебен для олимпийцев

Победа российских хоккеистов на Олимпийских играх поддержала дух всего народа, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе благодарственного молебна в храме Христа Спасителя, на котором собрались российские спортсмены, принявшие участие в Играх в Пхёнчхане.

Как передает ТАСС, обращаясь к хоккеистам, предстоятель РПЦ подчеркнул, что многие назвали чудом итог матча со сборной Германией, на последних минутах которого российские спортсмены, играя в меньшинстве, вырвали победу.

Патриарх отметил, что у каждого человека в жизни есть особые "пограничные зоны" и верующие люди знают, что в них "между "могу" и "не могу" и действует Божья сила".

Он рассказал о том, что без тренировок не было бы и блестящей победы, резюмировав, что "Господь не любит лентяев, а идет навстречу нашим трудам".