В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли автомобиль с деньгами

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства происшествия со стрельбой в Невском районе. По данным СМИ, на набережной в районе Володарского моста неизвестный открыл огонь по автомобилю Mercedes GLE 350.

Очевидцы утверждают, что слышали несколько громких хлопков. Движение по улице перекрыто, сообщает телеканал "Россия 24". Это случилось на пересечении Авиационной улицы и улицы Ленсовета. Неизвестные выбили в машине 48-летнего предпринимателя окна и похитили из салона 20 тысяч евро. Бизнесмен занимается фармацевтикой.

С места происшествия злоумышленники скрылись на синем BMW-750. Похитителям сумки с валютой удалось уехать в сторону КАДа. При этом они отстреливались от бросившегося за ними в погоню предпринимателя.