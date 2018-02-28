Притяжение проклятого места: на перевале Дятлова у Горы Мертвецов ищут лыжника

Еще один турист пропал на перевале Дятлова. Очередной. Что их манит туда, где по ночам минус сорок? Александр Андреев из Екатеринбурга отправился в одиночный поход по уральским горам и три недели не выходит на связь. Спасательная операция уже началась. Подключились как сотрудники МЧС, так и волонтеры. Первые результаты. В одном из горных убежищ найдена записка с текстом: "У меня все хорошо". Правда, датирована она 17 февраля. С тех пор времени прошло немало. К тому же, Андреев свой маршрут не регистрировал. То есть, никто точно не знает, каким именно образом лыжник планировал путешествие на перевал. Несмотря на просьбы перемещаться группами, его продолжают упорно штурмовать путешественники-одиночки. Чем так привлекает перевал Дятлова понятно — тайной и трагедией. Ведь так до конца и не понятно, что именно случилось с туристической группой Игоря Дятлова? Она погибла 60 лет назад, на перевале, который теперь носит его имя.

Сотни туристов едут за острыми ощущениями. Поэтому и бизнес налажен. Экскурсоводы, комфортные туры, проторенная лыжня. Предложения находятся мгновенно. Популярность настолько высока, что до места гибели советской группы разрешили добираться на снегоходах. А для самых ленивых работает вертолетное такси. Но даже несмотря на все созданные условия туристы продолжают исчезать.

Впереди не меньше двухсот километров пути. Задача одна: найти туриста живым. Спасатели не теряют надежду – шансы хоть не высокие, но все же есть.

"Завтра свердловские спасатели выдвигаются на поиски туриста, пропавшего на перевале Дятлова на севере Свердловской области. Спасателям предстоит пройти сложный путь – более двухсот километров по заснеженной горной труднопроходимой местности в условиях низких температур. Для передвижения и работы спасателей в сложных условиях они оснащены всем необходимым, имеется спецтехника – это снегоходы "Буран", — рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

Мистика – лучшая реклама. Чем больше мистики, тем больше денег. Не было бы Горы Мертвецов, где на склоне погибла легендарная группа Дятлова на одноименном перевале, ее стоило бы выдумать. Тысячи туристов ежегодно штурмуют так называемое проклятое место. Для любителей потусторонних явлений, теорий заговоров, адептов инопланетян – лучшего места не найти.

"Еще буквально лет восемь-девять назад не было такого ажиотажа, который появился после выхода фильма, снятого на основе этой истории о гибели группы Игоря Дятлова. Не было такого ажиотажа. Этот ажиотаж в какой-то степени создан искусственно", — считает организатор горных туров на снегоходах из Екатеринбурга Константин Кузнецов.

Край цивилизации. Последняя деревня на пути к перевалу Дятлова. Дорожный знак непрозрачно намекает — дальше только горы.

Два года назад, Станислав Бернвальд и его коллега Николай Соколов принимали участие в поисках жителя Челябинска, добровольно ушедшего в горы и ставшего отшельником. К сожалению, Олега Бородина спасатели обнаружили мертвым. Замерз он недалеко от того самого перевала Дятлова. Зимой в тех местах действительно можно кануть в лету.

- Как по мне, мистического там – не больше, чем где-либо в горах. Снега по пояс, а то и больше, холод, и непредсказуемая погода – все это знакомо тем, кто ищет острых ощущений. В любом случае зимний переход в тех местах крайне опасен и требует максимальной и физической и психологической подготовки.

"Перевал Дятлова находится на северных склонах Уральского хребта, регион отличается крайней изменчивостью процессов. Здесь то и дело меняются воздушные массы то атлантического происхождения, то арктического. И смена воздушных масс сопровождается сменой давления. Конечно, рассчитывать на простые погодные условия, отправляясь в горы, не стоит. Хорошая погода здесь воспринимается, скорее, как подарок", — отмечает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Перевал действительно коварен. В одиночестве здесь делать нечего. Погибший два года назад недалеко от перевала Дятлова Олег Бородин прожил отшельником в уральских горах два года. И даже обосновал свой быт. Это, скорее, исключение из правил. Холодный январь 2016 года стал для него последним.

Он провел два с половиной года в пути. Покорение перевала Дятлова в горах стала для него роковым.

И вот очередная пропажа. Опытные путешественники уверены: помимо того, что на перевал лезут и спортсмены, и любители всех мастей, там стало много тех, кто хочет скрыться от суеты внешнего мира. Но и множество тех, кто под воздействием популярности самого места, хочет как бы донести до других: мол, смотрите, я смог это сделать в одиночку.

"Это фетиш. Ты прошел тропой войны, тропой смерти, ты выжил. И это круто. Ты пошел туда, где не каждый может пройти, и это, наверное, не вопрос суицида, а вопрос самопрезентации. Конечно, распиаренность места играет роль. Это многое значит: тут же пропадают люди", — отмечает психиатр Александр Федорович.

"Я видел очень неподготовленных людей, — рассказывает историк, писатель, исследователь перевала Дятлова Олег Архипов. – Когда парень с девушкой неподготовленные отправлялись на перевал. Они были буквально озябшие, с синими от ветра лицами. Очень многие группы также неподготовленные. Идут люди с собаками хаски и так далее. Это напоминает что-то такое из ряда вон выходящее из массовой культуры".

Получится ли у спасателей найти живым Александра Андреева – вопрос времени. По прогнозам, ночью 1 марта в тех краях столбик термометра опустится до отметки минус 40 градусов. И несмотря на то, что по маршруту встречаются так называемые зимники, выжить в таких суровых условиях в одиночестве крайне сложно.