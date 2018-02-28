Бьорндален отказался ехать на российские этапы Кубка IBU

На мартовских этапах биатлонного Кубка IBU – второго по значимости турнира в текущем календаре ведущих сборных, — не примет участия Оле-Эйнар Бьорндален. Легендарный норвежец отказался ехать в российские города Уват и Ханты-Мансийск в составе второй сборной своей страны.

Восьмикратный олимпийский чемпион не попал в состав основной национальной команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет 5-11 марта, сообщает Спортбокс.Ru. Cпортивный директор Федерации биатлона Норвегии Пер-Арне Ботнан сказал журналистам, что 44-летнему Бьорндалену было предложено поехать в Россию на заключительные этапы Кубка IBU, но он отказался.

Кубок IBU будет завершаться двумя стартами на российских площадках: седьмой этап турнира пройдет в Увате с 9 по 11 марта, а восьмой – в Ханты-Мансийске с 13 по 17 марта.