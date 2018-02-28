Гаджи Гаджиев покидает пост тренера футбольного "Амкара"

Наставник футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев подтвердил журналистам информацию о том, что он покинет пост главного тренера. На место ветерана российского тренерского цеха прочат Вадима Евсеева. По некоторым данным, Гаджиев уходит из-за финансовых проблем команды.

"Инициатива покинуть "Амкар" – моя, — цитирует Гаджиева издание "Спорт-экспресс". – Соответствующее обращение [к руководству команды, — прим. ред.] есть, а там дальше видно будет".

Тренера "Амкара" спросили про игроков Резвухина и Маслова, которые, якобы, также намерены покинуть Пермь. "Этого не знаю, такие вопросы лучше задавать им самим", — сказал Гаджиев, отказавшись комментировать и вопрос о финансовых сложностях "Амкара".