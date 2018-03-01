Спецпредставитель Генсенка ООН проинформирован о мерах по спасению населения Восточной Гуты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил специальному представителю Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о комплексе гуманитарных мероприятий, которые проводит в Восточной Гуте российский Центр примирения враждующих сторон.

В направленном де Мистуре по дипломатическим каналам послании, в частности, отмечается, что в целях немедленного спасения мирного населения российским Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей и эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты. Для проведения эвакуации ежедневно, начиная с 27 февраля, в период с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил вводятся гуманитарные паузы, во время которых сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по террористам, передает "Интерфакс". Для пропуска мирных жителей подготовлен гуманитарный коридор.

В Министерстве обороны РФ отмечают, что оповещения местных жителей распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов. Также организовано звуковое вещание и рассылка СМС-сообщений. Одновременно предлагается создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке.

Сейчас положение жителей Ракки характеризуется как гуманитарная катастрофа. Там находятся около 40 тысяч жителей, тогда как к началу штурма коалицией там проживали более 200 тысяч человек. Авиаударами в городе разрушено более 80 процентов строений, в жилых кварталах нет водоснабжения и электричества.