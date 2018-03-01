Российских хоккеистов изобразили в бриллиантах

Картину из драгоценных камней выложила компания "Алроса". Таким образом она решила поздравить спортсменов с золотом Олимпиады в Южной Корее. Хоккеист на картине показан с приподнятой после удара клюшкой. Это может быть и победный бросок Кирилла Капризова в овертайме матча с немцами. Рядом с фигурой игрока опять же из драгоценных камней выложена надпись. Её можно перевести с английского как "С любовью от российских бриллиантов — чемпионам России", сообщает телеканал "Россия 24".