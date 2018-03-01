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Послание Федеральному Собранию 4 часа назад

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1 марта 201806:00

Президент России огласит послание Федеральному Собранию

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В четверг, 1 марта, Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию. Обращение начнется в 12 часов по московскому времени и пройдет в новом мультимедийном формате. Выступление президента состоится не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".

В зале установят специальные экраны, на которых во время речи главы государства будет отображаться инфографика, сообщает телеканал "Россия 24".

Хотя содержание выступления Владимира Путина пока держится в тайне, ранее президент уже обрисовал некоторые вопросы послания. Так, он будет говорить о развитии отечественной науки, условиях работы бизнеса в России, а также затронет проблему взаимоотношений бизнеса и правоохранительных органов.

Дата выступления президента с посланием не зафиксирована и определяется каждый год в зависимости от рабочего графика главы государства и готовности документа, напоминает ТАСС. С первым обращением к обеим палатам Федерального Собрания обратился президент Борис Ельцин в феврале 1994 года. В первые два президентских срока Владимира Путина послание оглашалось в весенне-летний период, во время президентства Дмитрия Медведева дата выступления сдвинулась ближе к концу года. В период нынешнего президентского правления Владимира Путина все его предыдущие обращения к Федеральному Собранию состоялись в декабре.

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