В Мексике зверски убита модель из Венесуэлы

В пригороде мексиканской столицы обнаружено тело 26-летней девушки-модели со следами пыток — лицо жертвы полностью изуродовано кислотой. Убитая была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.

Это преступление — далеко не первое в Мексике нападение на девушек, оказывающих, в том числе, услуги интимного характера. Так, в конце минувшего года в Мехико была убита девушка из Аргентины. Тело жертвы нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами, напоминает РИА Новости.

Ранее в штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита вскоре после того, как она вышла из помещения дискотеки в городе Сан-Педро. Как сообщили в местной полиции, в 27-летнюю девушку стреляли в автомобиле, где она находилась вместе со спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил.