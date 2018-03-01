Андрей Василевский стал третьей звездой матча с "Баффало"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. "Тампа- Бэй Лайтнинг" на домашней арене принимала "Баффало Сейбрз" и уступила в овертайме – 1:2. Тем не менее, российский вратарь "молний" Андрей Василевский стал третьей звездой игры.

Василевский в противостоянии с "клинками" парировал 32 броска из 34 и, несмотря на поражение, был признан одним из лучших хоккеистов матча. Российский голкипер по-прежнему лидирует в регулярном чемпионате НХЛ по числу побед среди всех вратарей.