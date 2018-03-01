Гол Никиты Щербака помог "Монреалю" победить "островитян"

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Никита Щербак отличился в очередной игре регулярного чемпионата. "Канадцы" принимали на своем льду "Нью-Йорк Айлендерс" и победили со счетом 3:1. Наш молодой форвард забил третий гол.

"Монреалю" пришлось отыгрываться после того, как Барзэл уже на 3-й минуте вывел "островитян" вперед. Однако то был первый и единственный успех гостей. В первом периоде Байрон сравнял счет. Во второй 20-минутке Друэн и Щербак принесли "Канадиенс" победу..