Ведущего форварда "ПСЖ" Неймара прооперируют в Бразилии

Травма ведущего нападающего футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймара все-таки потребовала хирургического вмешательства. Форварду предстоит операция, которая пройдет в конце этой недели. При этом медицинские штабы парижской команды и сборной решили, что операция пройдет в Бразилии.

Операцию 26-летнему футболисту будет проводить врач национальной сборной Бразилии Родриго Ласмар, которому будет помогать ведущий специалист из "Пари Сен-Жермен" Жерар Селен. Предварительно медики ведут речь о выздоровлении нападающего в течение ближайших двух-трех месяцев, сообщает Чемпионат.Ru. Сам Неймар заявил, что обязательно поправиться к чемпионату мира в России.

Как уже сообщали Вести.Ru, самый дорогой футболист мира получил перелом пятой плюсневой кости в игре 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем", который парижане выиграли 3:0. Неймар наверняка пропустит ответную встречу Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", которая состоится 6 марта.