Задоров помог "Колорадо" совершить камбэк в игре с "Калгари"

Завершилась очередная игра в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Колорадо Эвеланш" принимал на домашней арене "Кагари Флеймз" и проигрывал 0:2. Однако "лавины" смогли отыграться, вернулись в игру и в итоге выиграли у "огоньков" со счетом 5:2.

Первый период получился не слишком зрелищным и гол был забит только один: Баклунд вывел гостей вперед. В начале второй 20-минутки Фролик удвоил преимущество "Калгари". А вот после этого забивали только хозяева. Маккиннон сократил счет, но ключевой оказалась шайба россиянина Никиты Задорова, восстановившего равновесие.

После этого гола "Колорадо" окончательно вернулся в игру и смог забить еще две шайбы еще до конца второго периода. Барри и Ньето вывели "Эвеланш" вперед, а вот игроки "Флеймз" заметно сникли и так и не смогли вернуть себе инициативу в так хорошо начавшемся для них матче. В конце пятый гол забил Сименс. 5:2 – победа "лавин".