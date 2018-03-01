Житель Ингушетии получил 15 лет колонии за участие в бандподполье

15 лет колонии получил житель Ингушетии за участие в бандподполье и хранение оружия. Московский окружной военный суд приговорил к этому сроку отбывания наказания 35-летнего Магомеда Абадиева.

В 2015 году мужчина добровольно вступил в состав структурного подразделения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает "Интерфакс".

Абадиев являлся доверенным лицом одного из главарей бандгруппы Илеза Ведзижева. После ликвидации главаря, он попытался выехать в Сирию для участия в деятельности международных террористических организаций. Был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2016 года. При задержании оказал вооруженное сопротивление.

Абадиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК РФ. В частности, статьями "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".