В подмосковном Раменском горит жилая пятиэтажка

В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Раменском произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, речь идет о жилом пятиэтажном доме по адресу: ул. Кирова, д. 5. Жители эвакуируются самостоятельно. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, площадь пожара уточняется.