Семьям погибших пожарных выплатят по миллиону

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить семьям сотрудников МЧС, которые погибли при спасении людей на пожаре в Москве, по 1 миллиону рублей, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 февраля во время тушения пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

В документе, опубликованном на портале мэра столицы, отмечается, что детям погибших будут начисляться дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты.

Московские власти покроют расходы на похороны сотрудников МЧС из расчета по 110 тысяч рублей на каждого погибшего.