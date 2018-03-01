Велотрек. Россиянки Шмелева и Войнова взяли бронзу чемпионата мира

Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Турнир проходит в Нидерландах.

В заезде за третье место россиянки опередили сборную Китая. В финале победили немки Мириам Вельте и Кристина Фогель, опередившие хозяек соревнований Киру Ламберинк и Шанне Браспеннинкс. Российские спортсменки стали призерами в данном виде на четвертом чемпионате мира подряд.