Харассмент в Думе: Володин советует обратиться в комиссию по этике

Журналистки, рассказавшие о якобы имевших место домогательствах со стороны председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого, могут обратиться в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно", — приводит слова Володина газета "Ведомости".

По словам спикера Госдумы, он уже обсудил данную ситуацию с руководителями всех фракций и вице-спикерами.

Скандал разразился после того, как журналистка телеканала "Дождь" во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пожаловалась, что член фракции Слуцкий "пристает к девушкам-журналисткам". Несколько женщин рассказали об этом на условиях анонимности, однако позднее заместитель редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе открыто рассказала о произошедшей с ней истории.

Сам Слуцкий опровергает все обвинения, заявляя, что и из него хотят сделать "русского Харви Вайнштейна". Он выразил уверенность в том, что руководство Госдумы и фракции ЛДПР, в которой он состоит, разберется в ситуации и даст жесткую оценку авторам поклепа.

Заступились за Слуцкого и женщины-депутаты Госдумы.

"Вирус бездоказательных обвинений, который поразил западные страны и стал способом борьбы с конкурентами, пытается проникнуть и в Россию. Характер провокации слишком очевиден", — говорится в заявлении участников женского клуба нижней палаты парламента.