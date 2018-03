НХЛ. Наместников забросил в дебютном матче за "Рейнджерс"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" на чужом льду в овертайме одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейс (2-я и 13-я минуты), Джимми Веси (3-я), Владислав Наместников (35-я), Мика Зибанежад (55-я) и Дуг Гилмор (61-я). У "Ванкувера" отличились Брок Бесер (15-я и 59-я), Бо Хорват (20-я), Даниэль Седин (32-я) и Николай Голдобин (53-я).

