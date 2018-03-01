Охотник-манси нашел судью, пропавшего на перевале Дятлова

В районе перевала Дятлова на севере Свердловской области охотник-манси обнаружил пропавшего туриста, передает "Интерфакс"

Ранее сообщалось, что турист из Екатеринбурга Александр Андреев 1969 года рождения пропал во время одиночного похода на перевал Дятлова. 11 февраля он один ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова. 27 февраля он должен был вернуться с маршрута, но этого не произошло. На связь он не выходил, в МЧС не регистрировался.

По словам руководителя пресс-службы ГУМЧС по региону Натальи Зыряновой, заявление о пропаже туриста поступило вечером в среду. На поиски выдвинулись спасатели и вертолет Ми-8.

На поиски туриста была направлена добровольная поисково-спасательная снегоходная группа. Также к поискам присоединились местные охотники-манси. Один из охотников — Олег Самбиндалов встретил туриста около одного из озер.

"Мужчина с Олегом не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. Он возвращается с маршрута в районе горы Отортен", — сказал организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов. По его словам, с туристом все нормально, он только стер ноги и из-за непогоды выбился из графика. Возвращаться будет самостоятельно.

Уральские СМИ выяснили, что пропавшего туриста зовут Александр Андреев, и он работает судьей Свердловского областного суда. В суде эту информацию подтвердили. Сечас координаты туриста переданы в МЧС и ему навстречу идут спасатели.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, погибшей здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.