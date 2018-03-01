На стройке в Уфе найдены пять трупов

Неожиданная и страшная находка обнаружена на территории строящейся многоэтажки на улице Блюхера в Уфе. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на башкирский Следком, на строплощадке нашли тела пятерых человек.

Ни причины смерти, ни личности погибших пока неизвестны. Следователи выехали на место ЧП.