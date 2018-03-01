"ПСЖ" перед матчем с "Реалом" вслед за Неймаром может потерять Мбаппе

Форвард французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Реалом" из-за травмы.

Мбаппе в среду вышел в стартовом составе парижан на матч с "Марселем" (3:0) в Кубке Франции, но был заменен в перерыве. Ответный матч с "Реалом" пройдет 6 марта в Париже. Первая встреча в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

"Килиан Мбаппе повредил лодыжку и попросил не играть во втором тайме. Надеюсь, ничего серьезного не произошло", — заявил главный тренер "ПСЖ" Унай Эмери, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что бразильский нападающий Неймар будет вынужден перенести операцию и пропустит шесть-восемь недель.