Теперь и через "Расчет": как пополнить счета на Forex в Белоруссии

Пополнение торговых счетов клиентов форекс-компаний Беларуси стало доступным через ЕРИП. С 28 февраля 2018 года в автоматизированной информационной системе "Расчет" для пользователей доступна возможность внести маржинальное обеспечение или пополнить торговый счет через специальный раздел "Финансовые услуги" в главном меню.

Конвертация рублей, которые в системе ЕРИП могут вносить пользователи, в доллары, в которых осуществляется торговля на торговом счете клиента в форекс-компании, осуществляется "Приорбанком". Единственной компанией отрасли, которая предоставляет такую возможность, является "ТелетрейдБел". "Отдельно отмечу, что в процессе пополнения торгового счета через ЕРИП, а также при конвертации рублей в доллары никаких комиссий с клиента не взимается. Все расходы компания "ТелетрейдБел" берет на себя", — отметил заместитель директора "ТелетрейдБел" Дмитрий Дригайло.

ООО "ТелетрейдБел" - форекс-компания, резидент Беларуси, внесена в реестр форекс-компаний Национального Банка Республики Беларусь, первой прошла проверку программного обеспечения и начала предоставлять клиентам в Беларуси услугу по открытию торговых счетов на рынке форекс с сентября 2016 года. "ТелетрейдБел" входит в группу компаний TeleTrade, которая основана в 1994 году и является международной частной финансовой группой. Представительства группы компаний и офисы партнеров работают в 26 странах мира.

Система "Расчет" - автоматизированная система единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП). Была создана Нацбанком Беларуси для упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц. В постоянную эксплуатацию введена в 2008 году. Уже сейчас к оплате доступны более 60 000 услуг.