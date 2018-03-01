Медведев призвал правительство начать реализацию Послания

Дмитрий Медведев призвал челнов правительства приступить к проработке задач президентского Послания. Премьер попросил "всех членов правительства, вице-премьеров и министров и руководителей агентств и служб, которые входят в структуры правительства соответствующим образом настроить коллег".

"Понятно, что работы будет очень много", — цитирует Дмитрия Медведева "Интерфакс". На заседании правительства премьер также отметил, что сейчас правительству необходимо активно работать, чтобы начать реализацию Послания. Поручения президента должны быть сформулированы в ближайшее время.