Медведев призвал правительство начать реализацию Послания

Тема:
Послание Федеральному Собранию 44 минуты назад
1 марта 201816:36
Медведев призвал правительство начать реализацию ПосланияЧитайте нас в Telegram
Дмитрий Медведев призвал челнов правительства приступить к проработке задач президентского Послания. Премьер попросил "всех членов правительства, вице-премьеров и министров и руководителей агентств и служб, которые входят в структуры правительства соответствующим образом настроить коллег".
"Понятно, что работы будет очень много", — цитирует Дмитрия Медведева "Интерфакс". На заседании правительства премьер также отметил, что сейчас правительству необходимо активно работать, чтобы начать реализацию Послания. Поручения президента должны быть сформулированы в ближайшее время.
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