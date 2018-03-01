Шойгу о новом оружии: зонтик ПРО, получается, дырявый

"Дырявой" делает американскую систему противоракетной обороны (ПРО) новое российское оружие, о котором рассказал в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. Так прокомментировал слова президента российский министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, в России создано самое современное оружие, способное преодолевать как существующие, так и перспективные системы противоракетной обороны.

"То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии — этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, "дырявый". И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот "зонтик" им приобретать", — заявил Шойгу.

Нынешнее Послание Путина Федеральному Собранию министр обороны назвал одним из важнейших за все годы — "во всяком случае, в части Вооруженных сил, Министерства обороны РФ и безопасности страны". "В этом послании заложено очень многое для наших западных партнеров и коллег... для страны", — добавил министр.

Новейшие системы российского стратегического ядерного оружия уже заступают на вооружение, рассказал в Послании президент Путин. В частности, начаты испытания перспективного ракетного комплекса "Сармат", который будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Кадры испытания "Сармата" были продемонстрированы во время выступления президента.