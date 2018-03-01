Найдены пищевые добавки для беременных, снижающие риск развития детской аллергии и экземы

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Аллергия и способы борьбы с ней 5 часов назад
Найдены пищевые добавки для беременных, снижающие риск развития детской аллергии и экземыЧитайте нас в Telegram
Специалисты изучили влияние рациона питания беременной женщины на риск развития аллергии или экземы у ребёнка в рамках большого метаанализа, включающего в себя свыше 400 различных работ и данных о 1,5 миллиона человек.
Комплексное исследование показало: если будущая мать потребляет в пищу рыбий жир или пробиотики, то это может положительным образом сказаться на здоровье ребёнка.
Так, если беременная женщина ежедневно потребляет капсулы с рыбий жиром, начиная с 20 недели беременности и в первые три-четыре месяца грудного вскармливания, то у ребёнка на 30% снижался риск развития аллергии на яйца.
"Пищевая аллергия или экзема у детей – это те проблемы, которые всё чаще возникают по всему миру. Ранее учёные уже предполагали, что то, что женщина ест во время беременности, может увеличить или уменьшать риск развития аллергии и экземы у ребёнка. Однако до недавнего времени не было всестороннего анализа данных, изучающих эту область", — говорит ведущий автор исследования Роберт Бойл (Robert Boyle) из Имперского колледжа Лондона.
Специалисты рассмотрели огромное количество данных научных работ, в которых изучались различные рационы питания в течение всего срока беременности, лактации (период кормления грудью), а также первого года жизни ребёнка и их связи с риском возникновения аллергии или аутоиммунных заболеваний у малыша в будущем.
Оказалось, что потребление рыбьего жира или пробиотиков показывало наиболее положительные результаты. К слову, молоко с пробиотиками также снижает риск осложнений во время беременности.
Если говорить о пробиотиках (которые в основном содержат бактерии Lactobacillus rhamnosus, то исследование показало: если женщина, начиная с 36-38 недели беременности и в течение первых трёх-шести месяцев лактации, ежедневно потребляла пробиотические добавки в виде капсул, то риск развития экземы у ребёнка уменьшался на 22%. Период "защиты" длился, начиная от шести месяцев и до трёх лет.
В исследовании учитывался приём пробиотиков в виде капсул, порошка или напитка (большинство йогуртов не содержат достаточное количество пробиотиков). На ранних сроках беременности пробиотики не использовались.
Правда, учёные отмечают, что любой механизм, который мог бы объяснить такую корреляцию, до сих пор неизвестен.
А если говорить о рыбьем жире, то вывод оказался следующим: если беременная женщина ежедневно потребляет капсулы с рыбьим жиром, начиная с 20 недели беременности и в первые три-четыре месяца грудного вскармливания, то у ребёнка на 30% снижался риск развития аллергии на яйца. Более того, рыбий жир помогает на 38% снизить риск возникновения аллергии на арахис. Правда, последний вывод основан на меньшем количестве данных, отмечают учёные.
Оговоримся, что положительные выводы об употреблении рыбьего жира касаются лишь тех добавок, которые содержали Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. А вот Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты никак не повлияли на риск развития у ребёнка аллергии.
Авторы работы отмечают, что все исследования (кроме одного) рассматривали случаи употребления рыбьего жира как добавки, а не употребления жирной рыбы. Многие специалисты до сих пор предупреждают о необходимости умеренного потребления рыбы в период беременности из-за следов ртути, обнаруженных во многих видах.
Также учёные не нашли никаких убедительных доказательств того, что отказ от употребления каких-либо потенциально аллергенных продуктов (молочной продукции, орехов или яиц) во время беременности как-то повлияет на риск возникновения аллергии и экземы у ребёнка.
"Наше исследование показало, что пробиотические добавки, а также рыбий жир могут снизить риск развития аллергии у ребёнка. Эти результаты необходимо учитывать при обновлении рекомендаций для беременных женщин", — считает Бойл.
В конечном итоге авторы работы советуют будущем матерям ежедневно потреблять пробиотические добавки, начиная с 36 недели беременности и в течение первых шести месяцев лактации. А рыбий жир нужно потреблять ежедневно, начиная с 20 недели беременности и в течение примерно четырёх месяцев лактации.
Работа также показала, что другие "вмешательства" в рацион питания никак не связаны с повышением риска развития аллергии или аутоиммунных заболеваний у ребёнка. Так, в обзор входило изучение сроков, когда ребёнок начинает потреблять твёрдую пищу, и потребления многочисленных витаминов, минералов, фруктов или овощей.
Результаты исследования представлены в научном издании PLOS Medicine.
Ранее учёные выяснили, что занятия спортом при поздней беременности способствуют рождению здоровых детей. Кроме того, учёные развенчали популярные мифы о питании во время беременности.
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