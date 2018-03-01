В Париже депутаты заночевали на улице в знак солидарности с бездомными

Около 50 региональных французских депутатов заночевали на улице, возле Аустерлицкого вокзала в Париже при минусовой температуре. Таким образом чиновники выразили солидарность с местными бездомными. В городе насчитывается около трех тысяч человек без крова, сообщает Washington Post.

Необычную акцию организовала заместитель мэра парижской коммуны Этамп Мама Си. Политик призвала коллег переночевать на улице, опубликовав посвященное этому видео у себя в "Фейсбуке".

"В 2017 году почти 500 бездомных погибли на улице. В 2018-м всего за полтора месяца в Париже уже 13 погибших", — отметила Этамп Мама Си.

Температура в Европе резко понизилась в результате пришедшего с востока антициклона. Как только температура опустилась ниже −10 градусов по Цельсию, власти Франции поручили экстренно открыть 3,1 тысячи приютов, 500 из которых расположены в Париже.

Большинству бездомных удалось укрыться в ночлежках, однако на улице остались нелегалы, опасающиеся депортации. Власти города опасаются за их жизни.