Основатель клуба "Шамбли" умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции

Основатель футбольного клуба "Шамбли", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Франции, Вальтер Лузи скончался спустя несколько часов после выхода команды в полуфинал Кубка страны. Лузи, которому было 77 лет, создал клуб вместе со своими сыновьями Флавио и Бруно в 1989 году.

"Шамбли" начал свое выступление с любительского турнира, 5-го районного дивизиона, отмечает ТАСС. 28 фывраля "Шамбли" одержал победу над клубом "Страсбур" в 1/4 финала Кубка Франции со счетом 1:0 и впервые в истории вышел в полуфинал.