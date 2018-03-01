Чёрная дыра Млечного Пути порождает землеподобные планеты и разносит жизнь по Галактике

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Поиск жизни в космосе 6 часов назад
Чёрная дыра Млечного Пути порождает землеподобные планеты и разносит жизнь по ГалактикеЧитайте нас в Telegram
Чёрная дыра в центре Млечного Пути является "фабрикой суперземель", а возможно, и "транспортной артерией жизни". Такой парадоксальный вывод сделали Говард Чэнь (Howard Chen) из Северо-Западного университета, а также Джон Форбс (John Forbes) и Абрахам Лёб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета.
Как известно, центральная чёрная дыра галактики окружена облаком падающего на неё вещества, разогретым до огромных температур. Это облако излучает в нескольких диапазонах электромагнитных волн и известно астрономам как объект Sgr A* (читается "Стрелец А со звёздочкой"). Время от времени в нём происходят мощные рентгеновские вспышки.
"Мы задались вопросом, что сделают эти вспышки Sgr A* с планетами в их окрестностях, – поясняет Форбс. – Наша работа показывает, что чёрная дыра может кардинально изменить жизнь планеты".
Учёные свели в единое целое множество накопленных наукой данных об экзопланетах и центральном "светильнике" Млечного Пути и прибегли к компьютерному моделированию. Их целью было выяснить, как Sgr A* повлияет на мининептуны в области пространства радиусом 70 световых лет вокруг неё.
Оказалось, что потоки рентгеновского и ультрафиолетового излучения, особенно сильные при вспышках, будут срывать с планет газовую оболочку, "раздевая" их до скалистого ядра. Так из мининептуна получается суперземля. Авторы считают, что описали распространённый путь формирования подобных миров вблизи центра Галактики.
Насколько часто в этом регионе встречаются суперземли? Исследователи вычислили, что среднее расстояние между звёздами, имеющими планеты этого типа, составляет от 500 до 5000 астрономических единиц. Всё потому, что центральные области Галактики заселены звёздами в 10 миллионов раз плотнее, чем район Земли.
Разумеется, окрестности чёрной дыры не назовёшь гостеприимным местом. Вспышки Sgr A*, взрывы сверхновых, встречи с другими звёздами, подвергающие планеты жестоким метеоритным бомбардировкам, а то и вовсе уводящие с орбит – всё это не играет на руку зарождению жизни.
Однако, как ни парадоксально, именно эта густонаселённая светилами среда повышает шансы жизни на межзвёздные путешествия. В конце концов, некоторые микроорганизмы не так-то просто убить, а потоки пыли и газа разрушенных атмосфер могут послужить своего рода транспортными артериями.
"Этот процесс может дать жизни шанс сражаться и выжить", – заявляет Лёб.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о рождении звёзд "под самым носом" у Sgr A* и о панорамной экскурсии в центр Галактики.
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