На севере Красноярского края замело метелью автобусы с рабочими

Спасатели добрались до двух автобусов с рабочими, застрявших на автодороге в Красноярском крае из-за метели, сейчас идет эвакуация.

Об этом ТАСС рассказали в региональном главке МЧС РФ, отметив, что два автобуса с 37 рабочими застряли на участке автомобильной дороги местного значения Талнах — рудник "Скалистый" из-за нулевой видимости, мощной метели и порывов ветра до 25 метров в секунду.

В МЧС отметили, что в настоящее время спасатели проводят эвакуацию водителей и пассажиров, пересаживая на вездеходы, после чего довезут до рудника. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что МЧС накануне предупреждало о неблагоприятных погодных условиях, однако руководство предприятия его проигнорировало и направило вахтовых рабочих на очередную смену.