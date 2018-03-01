Песков: Путин лично контролировал разработку новых вооружений

Президент России Владимир Путин держал под личным контролем разработки вооружения, которое было представлено в четверг в ходе Послания Федеральному Собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время оглашения Послания Путин сообщил о разработке новейших систем вооружения, способным преодолевать системы ПРО и ПВО.