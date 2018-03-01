"Паук": как разоблачили соблазнителя и душегуба. Новое расследование Эдуарда Петрова

Он очаровал ее с первой встречи и ухаживал так, как не делал никто. Он обещал ей счастливую жизнь за границей. Он расставил свои ловушки и дождался, пока жертва запутается в его паутине. Расчетливый альфонс из Красноярска обобрал свою состоятельную возлюбленную, а потом жестоко расправился с ней. Как опытному аферисту удалось втереться в доверие к деловой женщине? И как разоблачили душегуба?

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