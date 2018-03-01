Европарламент проголосовал за введение санкций против Польши

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за допущенное властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

Как передает РИА Новости, речь идет о применении статьи № 7 договора о ЕС, согласно которому Польшу могут лишить права голоса в Совете Евросоюза.

Недовольство ЕК вызвали 13 законов, принятых властями Польши в рамках судебной реформы. Еврокомиссия считает, что они нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

Варшаве были направлены четыре рекомендации о приведении польского законодательства в рамки действующих в ЕС норм.

В декабре 2017-го ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.