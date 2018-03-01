Хабаровский "Амур" вышел в плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершается регулярный чемпионат, и определяются последние участники плей-офф. Челябинский "Трактор" на выезде победил новосибирскую "Сибирь" со счетом 4:1 и вывел хабаровский "Амур" в плей-офф впервые с 2012 года.

В составе челябинской команды шайбы забросили Алексей Кручинин (3-я минута), Виталий Кравцов (8-я), Пол Щехура (45-я) и Артем Пеньковский (60-я). У "Сибири" отличился Рок Тичар (24-я). "Трактор" обеспечил себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. "Сибири" для попадания в плей-офф необходимо, чтобы омский "Авангард" не сумел в основное время обыграть астанинский "Барыс".

"Амур" ранее в четверг уступил в гостях владивостокскому "Адмиралу" в серии буллитов (1:2), но при этом обеспечил себе попадание в плей-офф КХЛ после поражения "Сибири".