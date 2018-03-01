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1 марта 201818:49

Послание Путина для реализации требует более 30 законопроектов

Исакова Анна/ТАСС

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Не менее 30 законопроектов. Именно столько законов понадобится для реализации оглашенного Владимиром Путиным 1 марта Послания президента России Федеральному Собранию, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Более 30 законопроектов Володин насчитал вместе с первым вице-спикером Александром Жуковым, после этого подсчет прекратили. "И остановились, потому что там практически что ни вопрос, необходимо законодательное обеспечение", — цитирует Володина ТАСС.

Спикер Думы призвал дождаться 22 марта, когда будет представлен план законодательной реализации президентского Послания. Этот план будет обсужден с представителями российского правительства. Премьер Дмитрий Медведев уже призвал кабинет министров приступить к реализации Послания.

"И в итоге у нас будет план работы, который мы будем реализовывать", — считает спикер Думы.

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