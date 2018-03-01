Украина продлила санкции против банков России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении российских банков.

Об этом, как передает ТАСС, на своей странице в Twitter оповестил мировую общественность пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

По его данным, за 2017 год чистые активы украинских банков с российским госкапиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34%.

Выступая на заседании СНБО, президент Украины Петр Порошенко заявил, что за три года доля банков с российским государственным капиталом сократилась почти вдвое — с 10,6% до 5,6%. Он отметил, что уход российских банков с украинского рынка — лишь вопрос времени.

При этом Порошенко успокоил вкладчиков и клиентов этих банков, заверив, что их санкции не касаются. Глава Украины отметил, что Национальный банк страны создал механизм, который запретил осуществлять финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.