Скандал в семье Алексея Петренко: вдову актера обвиняют в черной магии

Спустя почти год после ухода из жизни актера Алексея Петренко водитель из Киргизии Улукбек Сулейманов объявил себя настоящим отцом младшей дочери народного артиста. Вдова Петренко и мать девочки Азима Абдумаминова не признает новоявленного родственника. Тот готов доказывать свое отцовство в суде.

Однако люди, близкие к семье Петренко, считают истинной причиной конфликта не родительскую любовь, а борьбу за наследство актера. Старшая дочь Петренко Полина отказывается верить, что отец мог по доброй воле, находясь в здравом уме, лишить ее и любимую внучку прав на наследство. Похоже, подозрения Полины небезосновательны: в деле замешана черная магия. Участники затянувшейся семейной драмы встретились в студии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".

Улукбек Сулейманов заявляет, что хочет вернуть родную дочь. Доказать родство может лишь анализ ДНК. Если Азима откажется принять участие в тесте, "значит, мы автоматически выиграли", убежден Улукбек. Именно так написано в законе, подтверждают эксперты в студии. Уже назначено и заседание суда.

Прежние встречи в суде с Азимой заканчивались конфликтами. Улукбек претендует не просто на признание его отцом, но и на полную опеку над девочкой, которую хочет забрать в свою семью. Ребенка он не видел уже почти восемь лет.

По словам Улукбека, все эти годы он искал дочь и не мог ее найти. Общение с ней прервалось в 2010 году, когда Мелании было 3,5 года. До того Улукбек активное участвовал в жизни ребенка. На видео, показанном гостям программы, Сулейманов показывает дом, где они жили с Азимой, детскую площадку, на которой он гулял с дочерью. Иногда он приезжает сюда и плачет: по его словам, Азима очень любила его и ради него была готова на все.

Девочку увезли обманным путем, говорит Улукбек, а увидев любимую женщину на свадьбе с Петренко, который представлял Меланию своей дочерью, он, по его словам, потерял дар речи. На свадьбе актер назвал Меланию Алией, говорит Сулейманов – именно это имя дал внучке отец Улукбека, и в свидетельстве о рождении она записана с отчеством Улукбековна и фамилией Сулейманова.

По мнению вдовы актера, Азимы, ребенок Сулейманову не нужен: его просто окрутила Полина, чтобы отсудить у Азимы наследство отца. За содействие Улукбеку якобы предложили долю – треть наследства. Сам Улукбек говорит, что до сих пор любит Азиму и не исключает, что это – результат приворота.

По утверждению матери Улукбека, это Азима охотилась за деньгами Петренко, а не ее сын. Своей неприязни к бывшей невестке она не скрывает. Женщина тоже верит, что Азима использовала черную магию.

Ведунья Римма Поталова рассказала, как помогала Азиме и ее подруге — речь шла о привороте. По словам Поталовой, за большие деньги ее использовали и для того, чтобы навредить дочери актера Полине.

Сама Полина опровергает, что хочет отомстить Азиме. Сама она никогда не сомневалась, что Алексей Петренко — не родной отец Мелании, хотя и не знала, была ли она официально признана его дочерью или удочерена. Поиски документальных свидетельств и вывели ее на Улукбека. Ранее она узнала, что все движимое и недвижимое имущество ее отца переписано на Азиму. А сегодня Полина впервые обнародовала справку из института Бехтерева, выданную еще в 1972 году: тогда Алексею Петренко по результатам обследования поставили диагноз "маниакально-депрессивный психоз".

Имеют ли силу подписанные Петренко дарственные в пользу Азимы, учитывая его диагноз? Сыграли ли приворот и черная магия свою роль в отношениях Азимы с Сулеймановым и Петренко? Согласится ли Полина на эксгумацию останков отца для подтверждения версии о его насильственной смерти путем отравления — ведь вскрытия не проводилось? Почему Азима в день смерти мужа полетела в Ташкент покупать квартиру? Расследование "Прямого эфира" продолжается!