Порошенко поручил добиваться ареста активов "Газпрома"

Президент Украины Петр Порошенко поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,56 миллиарда долларов.

Как передает РИА Новости, данное заявление Порошенко сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Он подчеркнул, что в счет погашения компенсации могут быть конфискованы активы будущего газопровода "Северный поток-2", пригрозив в случае неисполнения воспользоваться всеми правовыми инструментами в соответствии с нью-йоркской конвенцией ООН о выполнении арбитражных решений.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку голубого топлива "Газпром" должен выплатить меньше 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания заявила о несогласии с последним решением.