В Красноярском крае спасены пассажиры двух застрявших в метель автобусов

Перевозившие 37 вахтовиков два автобуса застряли в метель на дороге между рудником "Скалистым" и Талнахом. Рабочих эвакуировали спасатели МЧС. Водители и пассажиры автобусов были на двух "Уралах" вывезены в норильский микрорайон Талнах.

Рабочих осмотрели медики. Никому из них серьезная медпомощь не требуется. Кроме того, для спасенных было организовано горячее питание, сообщает ТАСС со ссылкой на красноярское управление МЧС России.

Два доставки рабочих по домам "Норильский никель" выделил два "Урала". Все спасенные – работники подрядной организации "Тиссен Шахтбау ГмбХ", возвращавшиеся домой с вахты.

В регионе практически нулевая видимость, низовая метель и порывы ветра до 25 метров в секунду.