На борту самолета у пассажира вспыхнул телефон

Ожоги из-за загоревшегося у него в руках телефона получил пассажир самолета компании Air Canada. Инцидент произошел при подготовке к вылету самолета Boeing 787-9 из Торонто в Ванкувер.

Огонь был немедленно ликвидирован экипажем воздушного судна, сообщает ТАСС. При этом самолет никаких повреждений не получил. Получивший ожоги пассажир самостоятельно покинул салон самолета, чтобы получить медицинскую помощь на земле.

На борт самолета поднялась команда пожарной службы аэропорта, чтобы убедиться в отсутствии огня. Вылет рейса с 266 пассажирами из-за происшествия отложили на два часа.

Производитель самовозгораемого мобильного телефона и ее модель устанавливается.