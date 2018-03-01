Forbes назвал самых богатых рэперов

Авторы экономического журнала Forbes опубликовали список самых богатых рэперов начала 2018 года. На первом месте оказался муж певицы Бейонсе Джей Зи. Его накопления составляют 900 миллионов долларов.

Джей Зи впервые обошел коллегу Пи Дидди в гонке за звание самого богатого рэпера на планете. В этом году состояние бывшего фаворита составило 825 миллионов долларов, он оказался на втором месте.

На третьем месте оказался ветеран хип-хопа Dr. Dre с 770 миллионами долларов. Замыкают пятерку Эминем и Дрейк, заработавшие по 100 миллионов долларов.

Журналисты отмечают, что Джей Зи удалось занять первое место благодаря стриминговому сервису Tidal, а также сотрудничеству с алкогольными брендами Armand de Brignac и DʼUssé.