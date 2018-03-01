Главное - человек: президент расставил приоритеты

Послание президента Федеральному собранию, разумеется, было посвящено не только обороне и международным проблемам. Вдвое снизить уровень бедности в ближайшие шесть лет. Вложить почти 3,5 триллиона рублей в демографическое развитие. Войти в число стран со средней продолжительностью жизни более 80 лет. Все это задачи, которые Владимир Путин поставил перед государством. Есть и другие важные планы.

Рекордное количество участников, рекордное количество журналистов: внимание к этому Посланию президента особенное. Глава государства расставляет приоритеты развития страны. Главный приоритет — это человек: его жизнь, достаток и благополучие. Это идет рефреном через все Послание. И первый шаг, напоминает Путин, уже сделан. Минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Уже с 1 мая это коснется сразу 4 миллионов человек.

"Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие, обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, — говорит глава государства. — А за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности. На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются".

Депутаты и сенаторы активно пишут что-то в своих блокнотах. Это те инициативы, которых они ждали. Несмотря на осторожность правительства, глава государства, предлагает не экономить на пожилых. Индексировать пенсии, опережая цены. "Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсий и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию, — обещает Владимир Путин. — И, конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей. Помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода. Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения. Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованностью, прожил долгую и здоровую, главное, жизнь. Радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые рубежи развития".

А вот цель принципиально нового уровня: к 2030 году Россия должна войти в мировой клуб стран "80+". Наравне с Японией, Германией и Францией. Там средняя продолжительность жизни уже за 80. Причем жизни полноценной и активной. У нас, Владимир Путин привел последние данные, сейчас продолжительность жизни — на уровне 73 лет. Так что все вполне достижимо. Параллельно надо решать и жилищный вопрос. Сейчас для этого самое лучшее время — инфляция всего 2 и 2 процента, ниже не было никогда.

"Теперь нам необходимо стабильно, обращаю внимание, впервые в истории современной России выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшат свои жилищные условия, — считает Владимир Путин. — Это сложная задача — прыгнуть с 3 миллионов до 5, но это решаемая задача. Вижу 3 ключевых фактора повышения доступности жилья. Это рост дохода граждан, снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложений на рынке, на жилищном рынке. Напомню, сейчас это уже подзабылось, но напомню, что в 2001 году по всей России было выдано — как вы думаете сколько ипотечных кредитов? 4000 ипотечных кредитов. Ставка доходила до 30 процентов, в том числе, в валюте. Более половина, кстати, кредитов и выдано было в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы. В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10 процентов. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита, индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8 процентов. Мы долго спорили — какую цифру назвать вот с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно. За предстоящие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов".

При этом Путин требует прописать в законах гарантии: чтобы люди, которые вкладывают свои деньги в строительство, были надежно защищены. А еще предлагает внимательно посмотреть на налог на имущество физических лиц. От расчета по рыночной стоимости перешли к расчетам по кадастровой стоимости, а она очень часто оказывается выше в разы. "Но мы так не договаривались, — заявляет президент. — И люди этого от нас никак не ожидали. Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определение кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость, все решения необходимо принять максимально быстро, в первом полугодии текущего года".

Отдельная тема в этом Послании — это дороги. Путин ставил задачу кардинально — прошить всю территорию страны новыми коммуникациями. А то если федеральные трассы приводят в порядок, то до областных, и тем более поселковых дорог ни руки, ни деньги часто не доходят. "Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания, — призывает Путин. — В предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много, имею в виду, что в 12-17-м годах мы на эти цели направили с вами 6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, но нужно 11".

История с Крымским мостом, конечно, стоит особо. Он окончательно уже физически соединит полуостров с материковой Россией. И по большому счету уже в процессе строительства успел стать символом единства страны. "Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение, — напомнил президент. — Это даст импульс развитию, это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья".

Качество жизни в регионах, конечно же, связано с экологией. Это совсем не нормально, приводит примеры Владимир Путин, когда в Красноярске выпадает черный снег, а в Череповце и в Челябинске из-за смога не видно солнца. Он предлагает ужесточить нормы по выбросам. И к 2021 году уже без всяких переносов ввести на всех предприятиях "чистый режим".

Еще одной долгожданной в этом зале темой стало здравоохранения. Она уж точно касается всех. В больницы и высокотехнологичные центры вкладываются большие деньги, а про поликлиники и фельдшерские пункты на селе забывают. "В ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административные преобразованиями явно увлеклись, — добавляет Путин. — Ну, начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили. Оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один — поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, об их интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере. Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно пошаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать. В населенных пунктах с численностью от ста до двух тысяч человек, в течение 18-20-го годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее ста человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием".

А лечение онкологических заболеваний в нашей стране президент предлагает вывести и вовсе на принципиально новый уровень. "Я думаю, что, уважаемые коллеги, практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда — рак, — говорит он. — Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт. По всем ключевым показателям, по всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкологической помощи, специалисты их хорошо знают, мы должны выйти на современный, необходимый нам, самый высокий уровень".

Когда количество предложений, проектов и новых программ достигает уже нескольких десятков, Владимир Путин, предвидя очевидный вопрос, сам задаёт и тут же отвечает на него: "Вопрос — за счет чего? За счет чего планируется изыскать эти средства? Прежде всего, нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов. Также будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия, они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужно такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем, всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом, будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост".

Для этого нужен вклад каждого региона в общую копилку страны. "Для этого нам нужна экономика, с темпами роста выше мировых. Непростая задача, — признает Владимир Путин. — Но это не благое пожелание, это базовые условия для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства. За последние годы мы укрепили устойчивость национальной экономики, значительно снизилась зависимость экономики и бюджета от колебаний цен на энергоносители. Мы нарастили объем золотовалютных резервов, инфляция опустилась на рекордно низкий уровень, чуть больше двух процентов. В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность, с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики. Для граждан — это условие для роста реальных доходов, снижение стоимости ипотеки, для бизнеса — предсказуемость в работе и более дешевый кредит".

Уже через пару часов спикер Гордумы объявляет, что парламентарии запускают механизм скорейшей реализации предложений главы государства. Ну а общее настроение Послания — направленность в будущее — задал сам президент. Страна выбирает курс на поддержку молодежи. Такие центры, как "Сириус", который успешно работает в Сочи, должны открыться еще в нескольких регионах. Талант, поддержанный в детстве, вырастает в профессионала потом. "Я хочу подчеркнуть, для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей, — обещает президент. — В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед. Все проекты, приоритеты, о которых говорил сегодня, пространственное развитие, инвестиции в инфраструктуру, в образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики и содействия талантам и молодежи, все это призвано работать на одну стратегическую задачу — прорывное развитие России".