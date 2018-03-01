Рубежное Послание: Путин поставил рекорд по продолжительности речи и широте задач

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Послание Федеральному Собранию 44 минуты назад
Рубежное Послание: Путин поставил рекорд по продолжительности речи и широте задачЧитайте нас в Telegram
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 года стало самым продолжительным — 1 час 57 минут. Рекордным стало и число собравшихся в выставочном зале Манеж — тысяча 700 человек. Это главы регионов, политики, общественные деятели и журналисты. Все они сейчас обсуждают выступление главы государства.
Два часа без трех минут. За это время аудитория прервет выступление Путина овациями почти 60 раз. Уже в кулуарах депутаты и министры, губернаторы и известные общественные деятели расскажут, что для себя определили главным.
"У нас есть свои интересы и у нас есть свои права на эти интересы. И однополярного мира не будет. Поэтому я считаю, что сегодняшнее выступление это очень знаковое выступление. И самое главное, там сказано: ребята, услышьте нас, услышьте, услышьте!" – подчеркивает председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков.
И теперь точно послушают, скажет Путин в той части послания, что касалась новых вооружений.
"Сдержать Россию не удалось. Западу предстоит это осознать. Информация о новейшем российском оружии, аналогов которому ни у кого больше в мире нет, это не блеф", — говорит Путин в Послании.
"Фраза, что Россию сдержать не удалось, является ключевой фразой его выступления. И это важнейший элемент ответа России на политику Запада, на политику санкций, политику экономического, политического и военного подавления, которое проводится по отношению к нам, и даже я еще бы сказал, спортивного давления, которое проводится к нам на протяжении последних четырех лет", — констатирует член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Сегодняшнее послание парламентарии часто сравнивали с Мюнхенской речью Путина 2007 года. Тогда он говорил, что однополярная модель мира, где США единолично определяет будущее всего человечества, невозможна. И Россия будет вести собственную независимую политику.
"Я лично доволен, что мы продвинулись и полностью обесценили американский вызов. И те гигантские деньги, которые они угрохали, разрушив предыдущие договоренности, и тот бюджет, на следующий год, у американцев бюджет на оборону на 760 миллиардов долларов, — это деньги, выброшенные во многом на ветер. Я хочу поблагодарить наших ученых, специалистов, которые в короткие сроки решили столь важную для всех нас задачу", — заявил глава фракции КПРФ в Думе Геннадий Зюганов.
"Президент сегодня очень четко обозначил: спите спокойно, наша страна защищена. Она защищена надежно, и любая угроза, любая агрессия в отношении нашей страны получит мгновенный ответ. Это для людей, конечно, важно было услышать", — отмечает зампред Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Сергей Неверов.
"Страна уже в том состоянии, где мы не шарахаемся, нам не надо оглядываться, мы можем идти вперед, и есть уверенность в этом. И нам показали, в чем она заключается, — продолжает глава фракции ЛДПР в Думе Владимир Жириновский. — Потому что великий интеллект военной мысли на продажу не поставишь в магазинах, показать, как много ширпотреба. Но он обеспечивает нам на этой планете, где есть противник прямой наш — США или НАТО, что мы в безопасности".
Эта база и позволила президенту ставить амбициозные, но реализуемые внутренние задачи. И снижение уровня бедности вдвое, и увеличение ВВП на душу населения в полтора раза. Ведь главная цель Путина — повышение качества жизни россиян. И губернаторы вывод сделали: надо работать активней.
"Это необходимо для регионов и для страны. И все направлено для улучшения качества жизни наших граждан", — считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
"Это существенная поддержка и для регионов, и в целом для развития и формирования демографической политики", — убежден губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
"Вопросы безопасности, здоровья, детства, поддержки материнства — это важнейшие направления, которые являются для москвичей ключевыми. И, конечно, мы еще раз переосмыслим наши программы, стратегию развития города, сделаем так, чтобы синхронизировать те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, с теми целями и задачами, которые сегодня поставил перед нами президент", — добавляет мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чтобы каждое новоселье было праздником, чтобы не передвигались сроки сдачи домов, чтобы рядом была поликлиника, детский сад, дорога, в общем, все то, что позволяет чувствовать себя комфортно. Для нас обращение, послание президента — всегда руководство к действию", — соглашается с Посланием губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы получили напутствие на десятки лет, — добавляет глава Чечни Рамзан Кадыров. — И надо работать во благо народа".
Увеличение размеров пенсий, снижение ставок по ипотеке. А для бизнеса — окончательное снятие всех административных барьеров, чтобы разговоры про "кошмарить" больше не поднимались. Ведь без поддержки предпринимателей не выйти на темпы экономического роста выше мировых. Посыл президента бизнес оценил.
"Другого способа, кроме, как расширить пространство экономической свободы и создать стимулы для реального технологического обновления и преодолеть ту главную угрозу, о которой в самом начала сказал, — это угроза, это хроническое отставание в экономике, социальной жизни. Бизнес готов этим заняться, если ему не будут мешать", — считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Мы понимаем, что обновление основных фондов, как крупных предприятий, так и предприятий средних и малых, должно пройти в ближайшие годы. И те поручения, которые были даны правительству и Центральному банку по обеспечению относительно дешевых и долгих кредитов — важнейшее условие развития производства", — оценивает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Слово "развитие" сегодня звучало особенно часто. И не только в тексте Послания.
"Я думаю, что молодое поколение должно было вдохновиться и услышать этот призыв. Потому что сегодня стране нужен их талант, их творчество, их изобретения, их неравнодушие. Время молодых. И, причем, мы приглашаем к себе в страну, как доброжелательное открытое государство, и тех молодых людей со всего мира, которые хотели бы быть сопричастны к успеху России", — призвала депутат Ирина Яровая.
"То, что он сказал про финансирование здравоохранения и привел цифру 5% финансирования здравоохранения внутреннего продукта, — это цифра, о которой мы все мечтали, медики. Это очень здорово", — говорит о путинском Послании президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
В Госдуме уже пообещали максимально быстро принять законы, которые обеспечат выполнение поставленных Путиным задач. А в правительстве — найти для этого деньги. Резервы есть.
Нынешнее послание сам Путин называет рубежным, в том смысле, что звучит оно в переломный момент для мира, а главное — страны. Потому и важно, чтобы решения не просто прозвучали. Но и были реализованы. И времени на раскачку просто нет.
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