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1 марта 201821:00 Павел Зарубин

Кандидаты в президенты поспорили о социальных лифтах

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Сегодня у кандидатов в президенты — дебаты, уже вторые по счету. И если первая встреча лицом к лицу вчера закончилась конфликтом, то сегодняшний разговор с коллегами у одного из претендентов не получился сразу.

Прямого телевизионного эфира для кандидатов на пост президента все больше, только успевай на него приходить.

На канале "Россия-24" завершились прямые телевизионные дебаты. В 23.15 не пропустите дебаты с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия"

Таким образом, сейчас представить свои позиции кандидаты на пост президента могут сразу на 5 федеральных каналах. В их распоряжении еще и эфир 330 региональных телестанций. Возможностей заявить о себе и о своих программах — множество.

Но сегодня утром кандидат от КПРФ Павел Грудинин дебаты спешно покинул.

"Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Взяли и сделали из этих так называемых дебатов шоу. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют право на жизнь, поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делате так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы — может быть, разрешите мне ответить? — вот им отвечайте!"

"На мой взгляд, нет такого решения господина Грудинина. Он, насколько я знаю, уехал в поездку. Мы тоже через два дня, к примеру, собираемся уехать в Самару, но мы из этого не делаем шоу, потому что для меня важно говорить с избирателями", — отметила Ксения Собчак.

"Он поехал по стране. Он по стране ездит, он же не был никогда нигде, ему хочется приехать....сегодня в Иркутске вроде", — заявил Владимир Жириновский.

И Жириновский, и Собчак сегодня вновь в одной студии. Час назад в эфире канала "Россия 24" они стояли в непосредственной близости.

"Нам все время показывают одних и тех же пожилых людей, которые ничего не могут предложить и играют просто роль статистов на этих выборах — Да, особенно ее мама — пожизненный сенатор! — Причем здесь моя мама?! — А кто ее сенатором сделал — Нет, он ваш сын. — А вы ее – дочь. И какая разница?!" – так выглядел диалог между ними.

"Дамы и господа, давайте не будем отбирать время у товарища Сурайкина. У вас у всех будет еще 2 минуты, давайте старших уважать", — призывал к порядку модератор.

"Старых надо уважать, а Владимир Вольфович еще переживет нас на этом Олимпе", — отозвался один из кандидатов.

Ну а произошедшее накануне на дебатах между кандидатами сегодня прокомментировала глава Центризбиркома.

"В компетенции ЦИК России не входит оценка поведения того или иного кандидата на должность президента Российской Федерации в ходе дебатов. Все, что происходит на дебатах — вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория. Если кто-либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, то есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации", — разъяснила Элла Памфилова.

ВЦИОМ сегодня представил свой свежий опрос. Электоральный рейтинг кандидатов на пост президента. Итак, по данным этого опроса, за Владимира Путина хотят проголосовать более 69% россиян. Таким образом — обращают внимание аналитики ВЦИОМ — показатели Путина находится в сложившихся коридорах значений, в пределах от 67% до 72%.

За Павла Грудинина — 7,8% опрошенных, за Владимира Жириновского — 5,9, Ксению Собчак — 1,6, Григория Явлинского — 0,9%, за Бориса Титова — 0,3%, Сергея Бабурина — так же 0,3%, Максима Сурайкина — 0,1%.

О своей готовности прийти на выборы заявили более 80% респондентов.

Григорий Явлинский сегодня встречался с профсоюзными активистами. Он считает, что роль профессиональных союзов обязательно нужно повысить.

"Без современных профсоюзов невозможно построить современную, эффективную экономику. Точка! Нравится это кому-то или не нравится. Потому что профсоюзы представляют собой важнейший экономический ресурс. Рабочую силу. Профсоюзы – фактор, без которого невозможно определить правильную цену рабочей силы", — отметил Явлинский.

Для будущего экономики огромное значение имеют криптовалюты — не сомневается Борис Титов, выступивший с докладом на эту тему.

"Движения вверх-вниз, которые были по отдельным криптовалютам, это наверное, такой естественный рост. В подростковом возрасте бывают разные изменения быстрые. Вот сегодня эти спекулятивные давления всё меньше и меньше на рынок. — А вы сами лично уже приобрели биткоины? — У меня семья, да... Семейный наш бизнес приобрёл! Правда, не по очень хорошей цене. На 12-ти входили! Ещё не всё потеряно! Я уверен, что ничего не потеряно!"

В каждом российском городе его встречают криками восторга. Певец Стас Михайлов — доверенное лицо Владимира Путина — сегодня в Тамбове.

"С ним считаются как с лидером. Я считаю, что он лучший лидер, наверное, в этом столетии! Это показывают его действия. Потому что непросто в его условиях жить, выстраивать отношения. С дружелюбными странами, с недружелюбными. Тем не менее, он потрясающий дипломат, политик и самое главное — он лидер, за которым точно можно идти", — заявил певец.

Сергей Бабурин сегодня пришел в болгарское посольство. Чтобы, как он говорит, через "братьев-болгар" начать восстанавливать отношения России и Европы.

"Память о совместных сражениях за национальную культуру, за веру православную, за свободу Болгарии, свободу Сербии и свободу вообще всех славянских южных народов, она должна сегодня встряхнуть и заставить задуматься. Чтобы мир не катился к войне. Чтобы мир мог бы развиваться в обстановке взаимопонимания".

Более 15 000 своих наблюдателей собирается направить на выборы президента штаб Максима Сурайкина.

"Честные выборы — это в интересах всех граждан страны. Мы призываем всех граждан прийти и сделать свой выбор, проголосовать за своего кандидата. Мы, убежденные сторонники социализма, возврата к советской власти и возрождения Советского Союза и глубоко надеемся, что наши избиратели сделают выбор в пользу социализма", — сообщил Сурайкин.

Число новостей выборной кампании — как мы с вами видим — резко выросло. За всеми следим, все подробно покажем и расскажем в "Вестях".

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