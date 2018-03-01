Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИ

Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИЧитайте нас в Telegram
Сообщение президента России Владимира Путина о новом вооружении, которого нет ни у кого в мире, вызвало у западных СМИ бурную реакцию, местами напоминающую истерику. Прежде всего. у ведущих американских телеканалов, которые выдавали информацию о речи Владимира Путина как главную новость дня. Ключевые слова во всех западных СМИ — "угроза" и "предупреждение".
Реакция Вашингтона на новости из Москвы стала поступать после многозначительной паузы. Долгое время новость никак не комментировали, очевидно, не зная как на это реагировать. Журналисты лишь эмоционально пересказывали то, что увидели и услышали.
"Срочные новости: В сегодняшнем обращении Владимир Путин продемонстрировал новый российский ядерный арсенал, который включает в себя мощную ракету и подводный дрон, которому, по словам президента России, не смогут противостоять США. Путин показал всему миру, что он не блефует".
Британские таблоиды пестрят заголовками об угрожающей России. Якобы запаниковали в штате Флорида, очертания которого обнаружили на карте в ролике Минобороны России. Кто-то напротив успокаивает — мол из-за близости к Кубе флоридцам ничего не грозит.
"Только что российский президент Владимир Путин рассказал о, как он ее назвал, "непобедимой ракете". Это новая демонстрация силы. Наш корреспондент Терри Моран расскажет о деталях. Доброе утро, Терри. — Ошеломляющее заявление Владимира Путина — это агрессивная и сумасшедшая демонстрация новых ядерных возможностей России. То, как Путин рассказывал о своей новой ракете, было поразительно. Он был почти зол, когда говорил: "Никто не слушал нас. Слушайте нас сейчас. Сдержать Россию не получилось", — рассказал телезрителям корреспондент канала ABC News.
Как раз на сдерживание России прямо нацелена новая ядерная доктрина США. Вашингтон собирается создавать новую боеголовку. Кроме того наделяет себя правом применять ядерное оружие в ответ на неядерное нападение и даже кибератаку.
При этом Америка вышла из договора о ПРО и начала развивать глобальную систему противоракетной обороны прямо у российских границ. А также нарушила еще действующий российско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, поставив в Румынии пусковые установки для противоракет — в которые легко можно загрузить обычные ракеты, запрещенные договором РСМД.
"Три вещи, о которых вы должны знать сегодня. И первая — Владимир Путин заявил, что Россия испытала ядерное оружие нового поколения. Он сказал, что беспилотные подводные аппараты с ядерной боеголовкой и новые крылатые ракеты могут прорваться через любую систему противоракетной обороны! Путин также сказал, что Москва немедля ответит на любую ядерную атаку на Россию и ее союзников", — проинформировал канал СBS.
В отношениях России и США — тяжелейший кризис доверия. И понятно почему. Вопреки обещаниям НАТО расширили на восток и вплотную придвинули военную инфраструктуру к российским границам. Кроме того нарушая договоренности, США, сохранили часть своего арсенала химической оружия. Не выполнили обязательства и не утилизировали оружейный плутоний. Верифицировать, как США исполнили важнейший договор СНВ 3, сейчас и вовсе невозможно — Вашингтон отказывается вести диалог с Россией по стратегической стабильности.
"Многие западные военные эксперты рассказали, что новое оружие Путина действительно может обойти западные противоракетные системы. Бывший глава комитета по международным делам Сената сказал, что это доказывает, что Россия абсолютно не слаба, он предсказывает, что западные СМИ начнут истерику по этому поводу, но при этом полагает, что это открывает диалог с западом по поводу стратегической безопасности", — сообщил канал Fox News.
Насколько теперь Америка будет готова к этому диалогу — покажут не столько слова, сколько дела американского руководства.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Гиперзвук, лазеры, подводные дроны: Путин о военных технологиях
- Российские олимпийцы получили не те BMW, что были анонсированы
- Ефимова прокомментировала слухи о своем аресте
- Порошенко угрожает "Газпрому"
- Российский истребитель пятого поколения прошел испытание Сирией
Самое читаемое
-
Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт задержания российской спортсменки Юлии Ефимовой
- Доллар и евро бессильны перед рублем
- Скандал в семье Джигарханяна: тайный покровитель Виталины появился в "Прямом эфире"
- Свадьба закончилась массовой дракой из-за поцелуя невесты и отца жениха
- Молодая актриса обвинила известного режиссера в изнасиловании
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Kia представила обновленную Optima для Европы
- Lexus показал свой новый компактный кроссовер
- Новая Toyota Camry для России: раскрыты двигатели, коробки и оснащение
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
Экономика
-
Exxon вышла из проектов с "Роснефтью" из-за санкций
- Рынок жилья США: тревожный звонок
- Козырев: нужна государственная блокчейн-платформа
- Женщины в Туркмении получат на 8 Марта по $11
- Нефть не сможет пробить потолок $65 за баррель?
Недвижимость
-
Вдове и дочери Задорнова не нужно его наследство
- Что можно купить в Барселоне по цене московской двушки
- Нестандартная планировка: от каких идей лучше отказаться
- 5 лучших городов для жизни в России
- 4 способа легально снизить плату за ЖКХ
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
Рубежное Послание
- Выступление Путина вызвало истерику у западных СМИ
- Кандидаты в президенты поспорили о социальных лифтах
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
Вести-Москва
-
Последний пожар: герои спасли детей из огненной ловушки
- Автохам на парковке распылил женщине газ в лицо
- Сотни жалоб, засады и даже штурм: в Подмосковье воюют с незаконной свалкой
- Переезд "Аэроэкспресса" на Савеловский вокзал облегчит жизнь пассажирам
- Фермерские продукты: забота о здоровье или рекламный ход
- Редкий диагноз - не приговор: как спасают детей с орфанными заболеваниями
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
Наука
-
Археологи обнаружили "подпись" библейского пророка Исаии
- Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки
- Просмотр телевизора повышает риск возникновения смертельно опасных тромбов
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира