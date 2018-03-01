Путин после Послания в восьмой раз приехал на КВН

После оглашение Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отправился на очередную игру КВН. Глава государства прибыл в театр Российской армии, чтобы посмотреть игру 1/8 финала Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

О визите президента на игру сообщил официальный Twitter КВН. За выход в четвертьфинал на глазах у главы российского государства соревнуются пять команд — из Армавира, Иркутска, Мурманска, Сургута и Тюменской области. В эфир игра выйдет 9 марта.

Саша из команды «Наполеон Динамит» объявляет Владимира Путина 😊 / / Мы начинаем третью 1/8 Высшей лиги&.. https://t.co/GqZYJ1g8an — КВН (@kvnofficial) 1 марта 2018 г.

Путин приезжает на КВН в восьмой раз. Последний раз он был на играх Клуба веселых и находчивых в ноябре 2016 года. Тогда Путин сам пошутил на юбилее КВН: "Женился, развелся, счастлив".

"Клуб веселых и находчивых" в 1961 году придумали Альберт Аксельрод, Михаил Яковлев и Сергей Муратов. В 1971 году передачу закрыли не столько за юмор, сколько за попытку сатиры. В телеэфир КВН вновь вышел лишь в 1986 году. С 1965 года и по сей день ведущим, а затем и президентом КВН является Александр Масляков.